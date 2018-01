Kane rondt alweer de kaap van 20 goals 00u00 0

Er is geen stoppen aan Harry Kane (24). Voor het vierde seizoen op rij heeft hij de kaap van de 20 Premier Leaguedoelpunten gerond. De Engelse international stoomt gewoon lustig door naar een nieuwe topschutterskroon. Tegen Everton (4-0) legde Kane er twee in het mandje. Nog twee te gaan en hij voegt zich bij een select clubje met 100 goals of meer in de Premier League. Kane is nu Tottenhams topschutter sinds de oprichting van de nieuwe Engelse topklasse in 1992, maar hij heeft nog werk voor de boeg vooraleer hij de beste Spurs-schutter aller tijden Jimmy Greaves (220 goals) heeft bijgebeend. De teller van Kane in alle competities dit seizoen staat op 28 goals in evenveel matchen. In Engelse loondienst vindt hij zijn gelijke niet. "Hij kan bereiken wat hij maar wil", aldus coach Mauricio Pochettino. Ook Son blonk uit.

