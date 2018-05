KANE nieuwe kapitein 23 mei 2018

Harry Kane (24) wordt de nieuwe aanvoerder van de Engelse nationale ploeg op het WK in Rusland. Bondscoach Gareth Southgate legde zijn keuze uit. "Hij heeft buitengewone persoonlijke kwaliteiten en hij is een echte prof. Het is geweldig voor de ploeg om een aanvoerder te hebben die getoond heeft bij de besten ter wereld te horen en dat voor een langere tijd." Kane is de opvolger van Wayne Rooney, die in november 2016 zijn laatste interland speelde. Sindsdien droegen meerdere spelers de band. "Spelen voor Engeland was al een droom en het aanvoerderschap maakt het nog iets mooier", aldus de spits van Tottenham. Engeland speelt op 28 juni tegen de Rode Duivels. (FDZ)

