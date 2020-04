Exclusief voor abonnees Kandidaat-voorzitter: "Barça riskeert implosie" VOETBAL KORT 14 april 2020

00u00 0

FC Barcelona staat voor een paleisrevolutie. Zes bestuursleden stapten al op uit onvrede om het beleid van voorzitter Josep Bartomeu, en Victor Font haalt als voorname tegenkandidaat in de voorzittersverkiezingen volgend jaar hard uit in een open brief. Hij ziet onder het huidige beleid een club in moreel verval die afstevent op een "economisch bankroet" en "implosie op alle niveaus". Bartomeu krijgt veel kritiek op zijn aanpak van de coronacrisis. Mogelijk komt het tot vervroegde verkiezingen. Font ziet zich onder meer ook gesteund door clublegende Xavi, die in beeld is als toekomstig coach van FC Barcelona.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen