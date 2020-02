Exclusief voor abonnees Kandidaat-prins carnaval die "goed pintjes kan drinken" blijkt dronken doodrijder 07 februari 2020

"Ik kan goed pintjes tappen én drinken." Zo prees cafébaas Fréderick P. (45) zichzelf twee weken geleden aan als kandidaat-prins carnaval in Oostende. Woorden die bij de nabestaanden van Steve Bruijns (27) in het verkeerde keelgat schoten. De twintiger werd twee jaar geleden doodgereden door Fréderick P., die te snel reed, te veel gedronken had, een rood licht negeerde én vluchtmisdrijf pleegde. Hij werd veroordeeld tot dertig maanden cel en een rijverbod van vijf jaar. "Maar hij heeft duidelijk geen enkel schuldinzicht", zegt de tante van Steve. "Hij was ladderzat toen hij Steve doodreed, en nu vertelt hij doodleuk dat hij goed bier kan drinken."

