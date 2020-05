Exclusief voor abonnees Kandidaat-makelaar? Verkoop huis aan de baas en je hebt de job 06 mei 2020

Een fuif, een potje gamen of zelfs een escape room: steeds meer werkgevers kiezen voor een alternatief jobinterview, of zelfs een interactief 'sollicitatiespel'. Ook Hillewaere, een van de grootste Antwerpse vastgoedmakelaars, is de klassieke sollicitaties, met afgelikte brieven en nog meer afgelikte antwoorden, beu. Sollicitanten krijgen er voortaan meteen drie dossiers van te verkopen panden in de schoot geworpen. Wat later volgt een telefoontje van een 'klant', die een spervuur aan vragen heeft over één van de woningen. Hij wil de woning vervolgens ook bezichtigen. Wie zich tijdens die rondleiding het beste uit de slag kan trekken, krijgt de job. Alleen is de klant geen échte klant, maar de baas. "Deze vorm van solliciteren klinkt voor sommigen misschien extreem, maar wij zijn ervan overtuigd dat je met realiteitsgetrouwe en praktijkgerichte 'spellen' veel sneller te weten komt of je een topkandidaat voor je hebt", zegt Paul Van de Putte, directeur bij Hillewaere Vastgoed. "Ook in het vastgoed is er een 'war for talent'. Het is dus zaak om zo efficiënt mogelijk geschikte kandidaten te vinden, zonder te veel tijd te verliezen." Op korte termijn is de vastgoedspecialist op zoek naar een tiental nieuwe medewerkers. (SPK)

