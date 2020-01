Exclusief voor abonnees Kandidaat-gouverneurs verwijten regering "politiek moddergevecht" 28 januari 2020

Zeven kandidaten voor het gouverneurschap in Oost-Vlaanderen verwijten de Vlaamse regering een "politiek moddergevecht" over de mislukte benoemingsprocedure. Dat schrijven ze in een open brief. Oost-Vlaanderen zou in 2018 de eerste provincie worden met een gouverneur die de prestigieuze baan zou krijgen op basis van een objectieve selectieprocedure. Maar eind vorig jaar geraakte de Vlaamse regering het niet eens over een kandidaat, waardoor de hele selectieprocedure geschrapt werd. In de praktijk "vervalt men terug in de oude politieke benoemingscultuur", vinden de kandidaten. "De functie is as such niet politiek. Verander de regels niet om de eigen achterban te dienen." Er waren in totaal vijftien kandidaten.

