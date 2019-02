Kandidaat- 'directeur van het jaar' in verdenking gesteld van ontucht 18 februari 2019

00u00 0

Een schooldirecteur uit Zelzate is preventief geschorst nadat het parket een onderzoek is gestart tegen hem. "Hij is officieel in verdenking gesteld van het aanzetten tot ontucht en belaging van minderjarigen", aldus het parket. Directeur K.S. is eind vorige maand voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar is intussen vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Bij de school wordt voorzichtig gereageerd. "We hebben de nodige maatregelen genomen en wachten het resultaat van het onderzoek af." Leerlingen en ouders, die anoniem wensen te blijven, kunnen het amper geloven. "Hij is een integer man met principes, altijd bereikbaar voor zijn leerlingen." In 2014 werd de school door radiozender MNM verkozen tot 'Strafste School'. K.S. werd toen letterlijk op handen gedragen door de studenten. In 2015 werd hij bovendien genomineerd voor de titel 'Directeur van het jaar' door 'Klasse'. (JDG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN