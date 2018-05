Kandidaat-burgemeester Parys met dood bedreigd 29 mei 2018

Het gaat er hard aan toe in de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen. Nadat vandalen vorige week het campagnebusje van Leuvens kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) in brand hebben gestoken, heeft de man ook via e-mail doodsbedreigingen ontvangen. "Jammer dat ze u niet in brand gestoken hebben. Maar wat niet is, kan nog komen", klinkt het. Parys speelde het bericht door naar het parket en de politie. "Wij moeten het zekere voor het onzekere nemen", klinkt het daar. "Wij onderzoeken alle pistes. Als die dader gevat wordt, kan hij of zij een gevangenisstraf krijgen voor schriftelijke bedreigingen. Parys reageert sereen. "Dit is natuurlijk niet leuk. Maar wij blijven verder werken." (ADPW)