Exclusief voor abonnees Kanaries vleugellam: al 18 tegengoals 07 oktober 2019

18 goals in 10 matchen. Het is van het seizoen 2011-2012 geleden dat STVV er nog meer slikte (31). Coach Marc Brys relativeerde. "Ik heb altijd al gezegd dat dit een overgangsjaar wordt. Mijn taak is om uit deze groep te halen wat erin zit. Dat is de tiende plaats. En dus mogen we plaats 8 of 9 ambiëren. Dat zal met vallen en opstaan gebeuren. Niet vergeten dat veertien jongens er een maand geleden nog niet bij waren." Wat er dan misliep? "Achterin waren we te weinig solide, voorin maakten we de kansen niet af. We missen sowieso snelheid, power en lengte achterin. Ik wil geen excuses zoeken. Maar we hebben geen Tomiyasu meer die de hele rechterkant voor zijn rekening nam. En op die kant was ook nog een sterke Janssens out. Doordat ik constant moet puzzelen achterin, is ook de stabiliteit weg. Daarbij misten we natuurlijk de ervaring van een Teixeira en De Ridder." (FKS)

