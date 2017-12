kanaries gestolen bij vogelkweker 00u00 0

Voor de tweede keer in een jaar tijd zijn de kanaries van een vogelkweker uit het West-Vlaamse Torhout gestolen. Nadat in januari 18 vogels verdwenen uit zijn vogelkooi, werden begin deze week opnieuw 30 kanaries gestolen uit de tuin van Freddy Denoo. Het gaat om 18 Vlaamse en 12 Italiaanse kanaries, die in totaal bijna 3.000 euro waard zijn. Freddy kocht de vogels nieuw aan na de vorige diefstal. "Ik heb geen idee wie het op mij gemunt kan hebben", zucht hij. (SDVO)

