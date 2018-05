Kanaries doen slechte zaak, weer problemen voor VAR in Eupen 07 mei 2018

Eupen moet dringend investeren in kabels die lang genoeg zijn om het busje van de VAR te verbinden met het toestel naast het veld. Het mankement deed zich al voor op de afsluitende thuismatch van de reguliere competitie tegen Moeskroen en herhaalde zich zaterdagavond. Met als gevolg dat de wedstrijd met ruim vijf minuten vertraging door Bert Put op gang werd gefloten. Bijkomende vaststelling: het scherm naast het veld, dat zich niet in de onmiddellijke omgeving van de vierde official bevond, werd door niemand bewaakt. Wiens zorg is dat? De thuisploeg of de Pro League?

