Exclusief voor abonnees Kana verlengt tot 2023 bij Anderlecht 18 juni 2020

00u00 0

Marco Kana heeft een nieuw contract ondertekend bij Anderlecht tot 2023. De jonge verdediger is opgetogen over het parcours dat hij tot nog toe heeft afgelegd. "Ik speel hier al vanaf mijn 6de", zegt de nu 17-jarige Kana. "Ik heb hier alle jeugdreeksen doorlopen en voetbalde de voorbije jaren samen met onder meer Jeremy Doku, Yari Verschaeren en Killian Sardella - die twee weken geleden óók een contractverlenging ondertekende. Anderlecht is mijn thuis. Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige omkadering de voorbije jaren. Zonder die begeleiding had ik vandaag niet gestaan waar ik nu sta." Ook over zijn ambities is Kana duidelijk. "Ik wil kampioen worden met Anderlecht en het liefst zo snel mogelijk." Kana speelde afgelopen seizoen 15 wedstrijden en scoorde één doelpunt. Het staat intussen wel vast dat de 16-jarige Roméo Lavia voor Manchester City heeft gekozen, hij tekent er eerstdaags een contract. Lavia legde een contractvoorstel van Anderlecht naast zich neer. Opvallend: zowel Kompany áls de entourage van Lavia hadden hem aangeraden om bij Anderlecht te blijven, maar de 16-jarige knaap besliste zelf om de deur van Neerpede dicht te trekken en voor Manchester te kiezen. Anderlecht onderhandelt ook verder met Manchester City en met PSV over nieuwe uitleenbeurten voor Philippe Sandler en Derrick Luckassen. (KDZ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen