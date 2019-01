Kan Viviani zijn knalseizoen herhalen? De uitdagingen 09 januari 2019

Internationaal zegekoning met 18 UCI-overwinningen: 2018 was het beste jaar in de carrière van Elia Viviani (29). "Spijtig dat hij hier niet is om zelf zijn verhaal te doen", zegt Lefevere. "Maar hij is al in Australië voor de Tour Down Under. Hij is alweer gefocust op zijn volgende zege." Of hij zijn zeges van vorig jaar kan benaderen of evenaren weet niemand. Feit is wel dat het er voor Viviani zeker niet makkelijker op wordt. Na zijn wonderjaar zal hij nog meer uitgespeeld worden in de allergrootste wedstrijden: Milaan-Sanremo is zijn eerste grote afspraak van het seizoen, in de zomer is hij kopman in de Tour. Ter herinnering: het voorbije jaar won hij vier ritten in de Giro en drie in de Vuelta. (BA)

