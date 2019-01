Kan Stybar nog eens uitpakken? 09 januari 2019

00u00 0

Zdenek Stybar (33) weet al wat hij gaat doen als hij dit jaar opnieuw geen koers wint. "Dan ga ik opnieuw ijshockey spelen", lacht hij. "Toen ik twaalf was, was ik daar goed in. Ik heb zelfs getwijfeld of ik renner ging proberen worden of ijshockeyspeler." Feit is: de Tsjech heeft grote nood aan een overwinning. "Vorig jaar ben ik in elke klassieker, behalve Montreal, in de top tien geëindigd. Als ik er één had gewonnen, was het mijn beste seizoen ooit geweest."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN