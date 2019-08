Exclusief voor abonnees Kan partydrug helpen tegen alcoholisme? 22 augustus 2019

00u00 0

De strijd tegen alcoholisme kent een opmerkelijk nieuw wapen: de partydrug MDMA. Volgens recent onderzoek kan alcoholverslaving veilig en succesvol behandeld worden door patiënten MDMA toe te dienen, in combinatie met psychotherapie. Bij een behandeling aan het Londense Imperial College kregen elf patiënten acht weken therapie, waarbij in week drie en zes flinke dosissen MDMA werden toegediend. Slechts één deelnemer herviel, terwijl dat bij traditionele alcoholismebehandelingen acht op de tien is. Volgens onderzoeksleider Ben Sessa schakelt de drug de angstreactie uit. De meeste verslavingen stammen immers uit een onderliggend trauma en MDMA helpt patiënten "pijnlijke herinneringen op te roepen zonder te worden overweldigd".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis