Kan neusspray gokverslaving genezen?

Kunnen gokverslaafden binnenkort hun ziekte onder controle krijgen met een neusspray? Finse wetenschappers starten er in elk geval een onderzoek naar. Hun spray bevat naloxon, een noodmiddel bij een overdosis aan bijvoorbeeld heroïne. Naloxon kan een invloed hebben op de productie van dopamine - het zogeheten 'gelukshormoon' - dat een centrale rol speelt bij verslavingen. "Spelen gebeurt bij zeer impulsief gedrag. De nood om te spelen is onmiddellijk, dus zoeken we een geneesmiddel met snelle werking. De neusspray werkt binnen enkele minuten", aldus professor Hannu Alho. De resultaten van de studie worden binnen anderhalf jaar verwacht.

