Kan mijn hond of kat het virus op mij overdragen? EXPERTS GEVEN ANTWOORD 17 maart 2020

"Zeer onwaarschijnlijk, want Covid-19 is een virus dat van mens tot mens wordt overgedragen", zegt professor infectieziekten Erika Vlieghe (UZA). "Als iemand hoest of niest, kunnen er wel druppeltjes op oppervlakken terechtkomen. Vandaar dat je vijf keer per dag je handen moet wassen."

Mag ik gaan wandelen in de natuur?

Ja, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelde wel richtlijnen op. Wandel het best alleen of in gezinsverband en niet met ouderen of anderen uit risicogroepen. Hou minimaal twee meter afstand van elkaar. En keer terug naar huis als het in het bos of natuurgebied in kwestie te druk is.

Kan ik nog met mijn kinderen naar de speeltuin?

Neen. Op vraag van de Nationale Veiligheidsraad moeten alle binnen- én buitenspeeltuinen dicht. Een logische beslissing, vindt professor infectieziekten Steven Callens (UZ Gent). "Je hebt daar te veel mensen op een kleine oppervlakte. Dan ga je het risico verhogen." Het virus kan zich ook via het materiaal van de speeltuigen verspreiden als te veel kinderen er gebruik van maken.