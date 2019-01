Kan Mas het ook in de Tour? 09 januari 2019

Laten we het maar een verrassing noemen: hoe overtuigd Lefevere en co. ook waren en zijn van het talent van Enric Mas (24), zijn tweede plaats in de Vuelta had niemand zien aankomen. "Toen Contador hem zijn opvolger noemde, vond ik dat geen cadeau", zegt Lefevere. "Maar hij gaat wel goed om met de druk."

