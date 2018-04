Kan man zonder benen celstraf thuis uitzitten met 'polsband'? 17 april 2018

00u00

Een 68-jarige man uit Meulebeke met twee geamputeerde benen, die had gevraagd zijn straf met een enkelband te kunnen uitzitten, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 30 maanden. Roger D. stond terecht omdat hij zo'n 600.000 euro uit zijn vennootschap haalde voor het failliet ging. De man ziet ook 125.000 euro verbeurdverklaard worden, liep een beroepsverbod van tien jaar op en moet met zijn echtgenote 564.000 euro betalen aan de curator. In 2000 kreeg hij nog vijf jaar effectieve celstraf voor grootschalige autozwendel en het uitschrijven van ongedekte cheques.

HLN