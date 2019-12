Exclusief voor abonnees Kan Maaseik opnieuw stunten? 19 december 2019

Maaseik stuntte de voorbije twee weken in de Champions League en daar willen de Limburgers vanavond graag een vervolg aan breien op het veld van de Poolse nummer twee Jastrzebski. Voor kapitein Jelte Maan is het een bijzondere match, want de Nederlander is aan zijn 100ste Europese cap toe. Makkelijk wordt het niet, want de Poolse ploegen zijn wereldtop en bij Jastrzebski staan er naast heel wat Polen ook twee Duitse internationals in de ploeg: Christian Fromm en Lukas Kampa. Slobodan Kovac, onlangs Europees kampioen met Servië, is er de nieuwe coach. (KWP)