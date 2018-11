Kan je vuur kleuren? PROEF VAN DE WEEK 10 november 2018

00u00 0 De Krant De kleur van een vlam is meestal blauw of gelig oranje, maar door zouten te gebruiken kan je vuur van kleur doen veranderen. Op die manier wordt bijvoorbeeld vuurwerk gemaakt. Spectaculair en mooi om te zien, maar niet helemaal zonder gevaar. Probeer deze proef dus best niet thuis!

DE BENODIGDHEDEN

aluminium schaaltjes

vuurvaste plaat

4 lepels

brandpasta

keukenzout

kopersulfaat

strontiumchloride

aansteker

STAP 1

Doe met een lepel wat brandpasta in een aluminium schaaltje. Leg drie lepels klaar met in elke lepel een beetje van elk zout.

STAP 2

Steek de pasta in brand. Je krijgt een nauwelijks zichtbare vlam. Voeg de zouten toe door lichtjes tegen de zijkant van de lepel te tikken zodat het zout doorheen de vlam op de brandpasta valt.

STAP 3

Als je het keukenzout toevoegt, wordt de vlam geel van kleur. Gebruik je het kopersulfaat, dan wordt de vlam blauwgroen. Voeg je de strontiumchloride toe, dan krijg je een rode vlam. Gooi wel zeker nooit verschillende zouten bij elkaar, want dat kan giftige dampen veroorzaken!

HOE ZIT DAT?

De zouten in de proef bevatten metaalionen. Bij elke kleur vlam is het een ander metaal dat de tint veroorzaakt. Wanneer metaalionen verhit worden, springen de elektronen naar een hogere baan. Als dat elektron terugvalt naar zijn oorspronkelijke baan, zendt het licht uit van een bepaalde golflengte. Enkel wanneer die golflengte binnen het voor ons zichtbare spectrum valt, nemen we een gekleurde vlam waar.

De mooie kleuren van vuurwerk ontstaan op deze manier, al hebben strontiumchloride en kopersulfaat ook nog andere toepassingen. Zo wordt de eerste stof soms ook toegevoegd aan tandpasta voor gevoelige tanden, de tweede wordt gebruikt als meststof en als ontsmettingsmiddel in de veeteelt.

Met dank aan Technopolis

www.technopolis.be/proefjes

info@technopolis.be

015/34 20 00