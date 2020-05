Exclusief voor abonnees Kan het snel wat soepeler? 26 mei 2020

00u00 0

Mijn grootmoeder is op 28 februari 100 jaar geworden. Zij zit omwille van de coronacrisis ondertussen 2,5 maand binnen in een klein kamertje in het woonzorgcentrum. Ze mag nu gedurende 30 minuten per week 1 bezoeker ontvangen, maar dit wil zeggen dat ze de volgende 167 uur weer alleen in haar kamer zit, haar geliefde familie moet missen en bijna geen enkele vorm van onstpanning aangeboden krijgt. Ook een wandeling in de buitenlucht is bijna onmogelijk door de veiligheidsmaatregelen en de kleine bezetting van het personeel.

Wij vertrouwen onze oude generatie toe aan een WZC om hen een mooie oude dag te geven, niet om er opgesloten te worden en zo lang mogelijk in leven te worden gehouden. Kan er alstublieft meer aandacht besteed worden aan het mentale welzijn van onze bevolking, niet alleen de ouderen, maar ook van hun familieleden.

Mijn grootmoeder hoort en ziet slecht, waardoor tv-kijken, radio luisteren, de krant lezen, ... niet meer mogelijk zijn. Zij geniet wel van de talrijke bezoekjes die ze nog kreeg en van eens lekker te gaan eten. Maar dat zijn zaken die al zo lang niet meer kunnen. Is het mogelijk om dringend werk te maken van een versoepelde bezoekregeling voor de ouderen in woonzorgcentra? Ze worden schijnbaar vergeten en het wordt voor de familieleden zeer moeilijk om hen te blijven motiveren om vol te houden en om te blijven wachten op beterschap. Mijn grootmoeder wil zo graag haar (achter)kleinkinderen zien rondlopen, ze hunkert naar buitenlucht en als familieleden verlangen wij allemaal naar een iets menselijkere benadering van de situatie. Ik begrijp dat gezondheid centraal moet staan, maar mogen onze ouderen ook nog leven alstublieft?

Tina De Keyzer

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen