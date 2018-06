Kan het Belgisch bronwater uit de Ardennen ooit op raken? 30 juni 2018

Blijkbaar maken onze Nederlandse collega's van het magazine Quest zich zorgen dat hun geliefde Spa, Chaudfontaine of andere Belgische bronwaters ooit uitgeput zouden raken wegens een opgedroogde bron. Maar tot zo'n rampzalig scenario zal het nooit komen, stelde de Nederlandse hydroloog Roel Dijksma (Wageningen University) hen gerust: "Regen die in de Ardennen valt, zakt de grond in en komt daar eerst in de laag terecht waarin boomwortels zitten. Die zuigen een deel van het water op. De rest sijpelt verder naar beneden tot het in een diepe aardlaag belandt die het water als een soort spons vasthoudt. Raakt die spons verzadigd, dan vloeit overtollige regenval af via beekjes en komt zo terecht in rivieren als de Ourthe. Bekende bronwaterbedrijven zoals Spa en Chaudfontaine slaan hun bronnen in de sponzige aardlaag en zuigen daaruit water op. Dat verlaagt weliswaar het waterpeil iets, maar de vegetatie merkt daar niets van omdat het waterpeil toch al onder de wortelzone lag." En de Ourthe zelf? "Door de Ourthe stroomt per dag maar liefst 5,3 miljard water. We zouden dus met 2,5 miljard mensen dagelijks 2 liter water uit de Ourthe moeten drinken om de Ardennen droog te kunnen leggen." (StV)

