Kan een gifslang sterven van het eigen gif? 17 februari 2018

00u00 0

Nee, wat volgens het Nederlandse magazine Quest twee oorzaken heeft. "Het inslikken van slangengif is doorgaans nooit gevaarlijk. Het gif moet meteen geïnjecteerd worden in de bloedbaan om kwaad te kunnen. Als je het inslikt, worden de schadelijke stoffen in het gif - de proteïneases - in je maag afgebroken voor ze iets kunnen aanrichten. Inslikken is alleen risicovol als je wondjes in je mond hebt, waardoor het gif naar binnen kan dringen. Ook als een slang zichzelf per ongeluk bijt, is de kans klein dat hij sterft. De slang wordt altijd een beetje blootgesteld aan zijn eigen gif, waardoor hij er voldoende antistoffen tegen heeft gekregen." (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN