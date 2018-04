Kan donder zonder bliksem (of omgekeerd?) 14 april 2018

00u00 0

Nee, waar er donder losbarst, is er altijd bliksem én omgekeerd. Of zoals het KMI verklaart: "Door de extreme hitte die ontstaat in een bliksemschicht, zet de lucht er zeer sterk uit en ontstaat een drukgolf die te horen is als donder. Het geluid

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN