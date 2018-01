Kamprad en Ryanair 30 januari 2018

00u00 0

Ik vlieg als piloot voor een grote privéjet-maatschappij. Ingvar Kamprad vloog regelmatig met onze privéjets maar nam dikwijls ook een connectie met Ryanair. Velen van ons vonden dat wat raar maar ik had er veel respect voor. Een superrijke persoon met de voeten nog op de grond en respect voor ieders leven. Rijk of arm. De meeste rijken, vooral nieuwe rijken, willen tonen dat ze succesvol zijn. Deze man had daar geen nood aan. Mooi vind ik dat! RIP.

J.S.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN