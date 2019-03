Kampioenschap E-wagens uitgesteld na brand 15 maart 2019

Een brand kort na middernacht op 14 maart vernielde in het Spaanse Jerez de la Frontera de Moto E-paddock. Het nieuwe 'elektrische' motorkampioenschap zou er tot vandaag testritten houden. Niemand werd gewond, maar de materiële schade is groot. De kans bestaat dat alle 18 Moto E-wagens verloren zijn gegaan. Het kampioenschap zou op 5 mei van start gaan met de eerste Europese GP uitgerekend in Jerez, maar die start wordt uitgesteld. De federatie zal snel met een aangepaste kalender komen. Met Xavier Siméon start ook een Belg. (JCA)

