Kampioenenpremie RSCA: 2 miljoen euro 17 april 2018

Het kan maar helpen. Anderlecht heeft twee miljoen euro voorzien aan premies voor de A-kern bij een eventuele titel, wat neerkomt op ongeveer 80.000 euro per speler. Er zijn wel minimale verschillen tussen de spelers onderling. Die twee miljoen euro, overigens een gelijkaardig bedrag als de voorbije seizoenen, werd al voor de start van de play-offs contractueel vastgelegd. Het gaat dus niet om een extra bonus die Marc Coucke in een zotte bui beloofd heeft, zo valt in de wandelgangen te horen. Sowieso is het niet de stijl van de nieuwe voorzitter om veelvuldig geld uit de eigen zak te gebruiken om spelers te motiveren. (PJC)