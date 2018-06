Kampioenen sturen hun kat naar eigen huldiging 11 juni 2018

00u00 0

De supporters waren er, en het stadsbestuur stond klaar met de bloemen, maar de kampioenenhuldiging van voetbalclub STC Menen is toch wat in het water gevallen. De spelers zelf stuurden immers allemaal hun kat - enkel de trainer van de club uit derde amateurklasse daagde op. "Een gans seizoen zit ik al achter hun veren, deze keer niet", aldus coach Pascal Verriest. "De club had zelf de aanvraag ingediend voor de ontvangst. Dit is een unicum", zegt sportschepen Eddy Lust. (MPM)