Exclusief voor abonnees Kampioen zijn is ple-zand! 'F.C. De Kampioenen in 3D aan zee' 04 juli 2019

00u00 0

Altijd al radio willen maken bij Radio Hallo? Of wil je de kostuums (of beter: gordijnen) van Balthazar Boma eens van dichtbij bekijken? Dan moet je deze zomer naar het Kursaal in Oostende voor 'F.C. De Kampioenen in 3D aan zee'. In die nieuwe tentoonstelling passeer je langs de beste momenten uit de VRT-serie en kan je plaatsnemen in één van de 3D-decors. Bij de opening gisteren waren Herman - Marcske - Verbruggen en tekenaar Hec Leemans aanwezig. (LBB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis