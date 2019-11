Exclusief voor abonnees Kampioen nooit slechter 20 op 42 12 november 2019

RC Genk behaalt na 14 competitiematchen 20 op 42 en dat is het slechtste resultaat voor een landskampioen sinds 1995-1996, toen het systeem werd ingevoerd waarbij een zege 3 punten oplevert. In 1979-1980 haalde Beveren eens 4 zeges, 3 nederlagen en 7 draws, toen goed voor 15 punten, nu zou dat resulteren in 19 punten.