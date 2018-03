Kamperen voor Harry Styles 16 maart 2018

00u00 0

Je bent een superfan of je bent het niet. Zo'n 25 jonge vrouwen hebben gisteren hun tent opgeslagen voor het Antwerpse Sportpaleis, zodat ze toch maar op de eerste rij kunnen staan als Harry Styles daar vanavond optreedt. De frontman van One Direction is bezig aan een solotour. De 'hevigste' van de bende is toch de 19-jarige Chloé uit Parijs (foto). "Ik ben al naar zijn concerten geweest in Bazel en Parijs, eerder deze week. En na Antwerpen volgen Oslo, Madrid, Barcelona, Manchester en Glasgow." (ADA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN