Kamperen om ontslagen te worden 25 april 2018

Het lijkt de wereld op z'n kop: werknemers die in de rij staan om toch maar ontslagen te kunnen worden. En toch is dat exact wat de afgelopen dagen gebeurd is bij Philips Lighting in Turnhout. De directie kondigde vorig jaar al aan dat daar 49 arbeiders en 29 bedienden moeten vertrekken. Maandag startte de intekenperiode voor vrijwillig vertrek. Dertien werknemers brachten zondag de nacht door aan het bedrijf. "De eerste hield al sinds donderdag de wacht", klink het bij de vakbonden. "Waarom ze absoluut willen vertrekken? Ze verkiezen een ontslag en de bijbehorende premie boven een nieuwe periode van onzekerheid. Want vroeg of laat komt er een nieuwe herstructurering aan - daar twijfelt niemand aan. Sommige werknemers hebben trouwens al zicht op ander werk." (JVN)

