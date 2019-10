Exclusief voor abonnees Kamperen aan schoolpoort kan nog even duren 28 oktober 2019

Het inschrijvingsdecreet dat de Vlaamse regering in september 2018 voorstelde, zal niet in werking treden. In dat decreet was voorzien dat secundaire scholen met een capaciteitsprobleem verplicht een centraal aanmeldingssysteem moesten gebruiken, om een einde te maken aan het kamperen aan de schoolpoort. Maar nu heeft de Vlaamse regering beslist dat de oude regels voor volgend schooljaar nog van kracht blijven. Tegen 2021 wordt het inschrijvingsdecreet "in overeenstemming gebracht met het regeerakkoord". Daarin staat enkel dat er wordt afgestapt van het verplichte digitale aanmelden zodra de capaciteit dat toelaat.

