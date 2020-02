Exclusief voor abonnees Kamp geeft bleke Belgen geen kans BELOFTEN MANNEN 03 februari 2020



Goud en brons ook voor Nederland bij de U23. Ryan Kamp, na Nieuwjaar volledig opengebloeid en daarvoor beloond met een driejarig profcontract bij Pauwels Sauzen-Bingoal, zette zijn ongeslagen reeks voort en haalde het solo voor de Zwitser Kuhn en zijn landgenoot Hendrikx. De Belgen pikten de kruimels op. Niels Vandeputte werd zevende, Jelle Camps negende en Yentl Bekaert tiende. "Niet de superdag waar ik op hoopte, maar ook niet het parcours dat bij me past", aldus Vandeputte. "Maar ik heb me helemaal 'perte totale' gereden, dus moet ik vrede nemen met die zevende plek. Op een WK moet alles meezitten en dat was hier niet het geval. Volgend jaar krijg ik een nieuwe kans, in Oostende. Op een omloop die me in principe veel beter moet liggen." (JDK)

