Exclusief voor abonnees Kameroen vliegt na gedoe rond premies toch naar Egypte 22 juni 2019

00u00

Even chaos in Kameroen. De Ontembare Leeuwen weigerden te vertrekken naar Egypte, waar gisteravond de Africa Cup startte. De spelers vonden dat de wedstrijdpremies te laag lagen. "Geen verrassing", lachte Hugo Broos. Hij won twee jaar geleden de Africa Cup met Kameroen. "Voor elk toernooi is er wel zo'n probleem. Vanaf het moment dat ze daar over premies spreken, is het van dat."

