Kamercommissie keurt zwaardere straffen voor verkeerszondaars goed 25 januari 2018

00u00 0

Bestuurders die dronken achter het stuur zitten, rijden zonder rijbewijs, vluchtmisdrijf plegen of herhaaldelijk in de fout gaan, kunnen binnenkort een strengere straf krijgen. Het wetsontwerp dat ministers Geens en Bellot daarover indienden, is goedgekeurd door de Kamercommissie Infrastructuur. Concreet riskeren chauffeurs die iemand gewond achterlaten na een ongeval straks 3 jaar cel en 5.000 euro boete. Als er een dode valt, loopt de maximale celstraf op tot 4 jaar. Wie rondrijdt met een hoge concentratie alcohol (vanaf 1,8 g/l) kan een alcoholslot opgelegd krijgen voor 1 tot 3 jaar, of zelfs definitief. Hetzelfde geldt voor recidivisten die voor de tweede keer in 3 jaar tijd betrapt worden. Rijden zonder rijbewijs kan straks leiden tot een gevangenisstraf en verkeersmisdrijven verjaren weldra pas na 2 of - bij zware feiten - 3 jaar. Het wetsontwerp moet nu alleen nog de plenaire Kamer passeren. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN