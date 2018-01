Kamercommissie keurt onbelast bijverdienen goed 00u00 0

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft gisteren de wettekst goedgekeurd die onbelast bijklussen tot 500 euro per maand mogelijk maakt. Vanaf 20 februari zou het systeem ingevoerd worden in sport- en cultuurverenigingen. In de zorgsector wordt de lancering op vraag van CD&V uitgesteld tot juli. Het gaat dan om activiteiten zoals kinderopvang, hulp in woon-zorgcentra of voorzieningen voor mensen met een handicap. Het uitstel moet het mogelijk maken om een regeling uit te werken met de gemeenschappen en gewesten, zodat hun kwaliteitseisen ook gelden in dit nieuwe systeem. Zo zal je wel kunnen babysitten, maar geen minicrèche opstarten, bijvoorbeeld.

