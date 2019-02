Kamercommissie erkent live betting 27 februari 2019

00u00 0

De Kamercommissie Justitie keurt vandaag een voorstel goed om 'live betting' wettelijk te verankeren. Dat zijn online sportweddenschappen die lopen terwijl een wedstrijd bezig is. Er zijn risico's aan verbonden, want live betting zet aan tot matchfixing én is ook nog eens extreem verslavend. In zijn hervorming van de wetgeving rond kansspelen wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) matchfixing aanpakken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN