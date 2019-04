Exclusief voor abonnees Kamer zet licht op groen voor loonakkoord 06 april 2019

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft gisteren unaniem het voorstel goedgekeurd dat de afspraken uit het loonakkoord in wetteksten giet. De tekst moet na de paasvakantie nog langs de plenaire Kamer passeren. De afspraken over de loonnorm - een stijging van onze lonen dit en volgend jaar met 1,1% bovenop de index - zitten niet in het wetsvoorstel. Die worden geregeld via koninklijke besluiten, die intussen voor advies naar de Raad van State zijn vertrokken. Het belangrijkste luik van de wettekst slaat op de besteding van de welvaartsenveloppe. Die bedraagt dit jaar 354 miljoen euro en volgend jaar 716 miljoen euro. Andere punten zijn de maatregelen om de inzetbaarheid van ontslagen werknemers te bevorderen, de verlenging van de innovatiepremies en de activering van inspanningen voor risicogroepen. De tekst kreeg unanieme steun, al was Open Vld niet aanwezig. Ook N-VA stemde mee, al probeerden de Vlaams-nationalisten via amendementen nog wijzigingen door te voeren.

