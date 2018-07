Kamer zal Monitoringcomité ondervragen over politieke druk 13 juli 2018

00u00 0

Deze namiddag buigen de topministers zich over de begroting van 2019. Ze moeten op zoek naar 2,6 miljard euro, al is er over dat cijfer nog veel discussie. Zoals we gisteren al schreven, laat het Monitoringcomité uitschijnen dat de federale regering druk heeft uitgeoefend om de omvang van het tekort al te optimistisch in te schatten. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) ontkent, maar Eric Van Rompuy (CD&V) - voorzitter van de Kamercommissie Begroting - laat weten dat de topman van het Monitoringcomité dinsdag zelf uitleg zal komen geven in het parlement. (ARA)