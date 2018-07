Kamer keurt onbelast bijklussen goed 06 juli 2018

De Kamer heeft gisteren de maatregel goedgekeurd die het mogelijk maakt om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen. Mensen die minstens vier vijfde werken, maar ook zelfstandigen in hoofdberoep én gepensioneerden kunnen vanaf 15 juli tot 500 euro per maand extra verdienen met klusjes, bijlessen of hulp in het verenigingsleven. De maatregel kwam er op vraag van Open Vld en maakte deel uit van het Zomerakkoord dat de regering-Michel vorig jaar bereikte. Eigenlijk had het al een half jaar in voege moeten zijn, maar de definitieve goedkeuring liet lang op zich wachten, doordat de Franstalige Brusselaars een belangenconflict hadden ingeroepen en vreesden dat dit de non-profitsector zou ondergraven. Gisteren was het weer kantje boord: de plenaire vergadering moest even geschorst worden omdat de meerderheid niet in aantal was, maar uiteindelijk werd de maatregel goedgekeurd met 77 tegen 53. (ARA)

HLN