Kamer keurt noodbegroting goed, zorgfonds pijnpunt

02 november 2019

De Kamer heeft donderdag de noodbegroting goedgekeurd voor de maanden november en december, mét het amendement van de PVDA dat een zorgfonds van 67 miljoen euro voorziet. Minister van Begroting David Clarinval (MR) en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) erkennen de noden in de zorgsector, maar zeggen dat er extra wetgeving nodig is om het fonds in werking te laten treden. Volgende week komen de bevoegde Kamercommissies daarover al bijeen. De PVDA kreeg kritiek dat het extra geld voor de zorgsector voor extra begrotingsproblemen zorgt. "Er is een gat in de begroting van 11 miljard euro, en de voormalige meerderheid verwijt de PVDA dat ze de begroting doet ontsporen met een noodfonds van 67 miljoen euro voor de zorg?", merkt fractieleider Peter Mertens op. "Dat is de olifant die tegen de muis zegt dat ze moet stoppen met stof te maken." (SSL)

