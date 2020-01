Exclusief voor abonnees Kamer keurt maatregelen goed voor bedrijven die lijden onder brexit 23 januari 2020

00u00 0

Het Britse Lagerhuis heeft finaal groen licht gegeven voor het brexitakkoord van premier Johnson, waardoor de weg vrij is voor de uitstap van Groot-Brittannië uit de EU. Intussen heeft in eigen land de Kamercommissie Sociale Zaken een wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goedgekeurd met maatregelen die het jobverlies bij Belgische bedrijven door de brexit moeten beperken. Zo zouden firma's erkend worden als werkgever in moeilijkheden als hun omzet, productie of bestellingen dalen met ten minste 5%. Eens erkend, kunnen ze beroep doen op drie ondersteuningsmaatregelen. Ze kunnen kiezen voor een specifiek systeem van economische werkloosheid. Werknemers zouden ook tijdelijke individuele arbeidsduurvermindering kunnen krijgen, met een compensatie voor loonverlies. Of bedrijven kunnen collectieve arbeidsduurvermindering invoeren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis