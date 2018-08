Kamano schenkt Bordeaux zege Europese tegenstanders AA GENT 27 augustus 2018

00u00 0

In afwachting van een nieuwe trainer boekte Bordeaux onder assistent-coach Eric Bedouet gisteren zijn eerste competitiezege: 1-2 tegen Monaco, met Youri Tielemans 90 minuten tussen de lijnen. François Kamano was de held van de avond Eerst zette hij kort na de rust een penalty om en vervolgens, nadat Kalu een tweede strafschop had gemist, scoorde hij in de 92ste minuut de winninggoal. Monaco had net na het uur tegengescoord langs invaller Pellegri, na een blunder van verdediger Koundé. (VH)