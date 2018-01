Kamal Kharmach zoekt naar 'Het collectief geheugen' 00u00 0

Welke iconische tv-fragmenten, uitvindingen en onvergetelijke momenten verdienen een plaats in ons collectief geheugen? Een gepast antwoord vinden op deze vragen, dat is vanaf zaterdag 27 januari de opdracht voor vaste panelleden Jacques Vermeire en Maaike Cafmeyer en de kersverse panelleider Kamal Kharmach in het nieuwe Eén-programma 'Het Collectief Geheugen'.

