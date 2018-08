Kalu wacht AA Gent op in laatste EL-voorronde 07 augustus 2018

Als AA Gent zich donderdag en volgende week ten koste van het Poolse Jagiellonia Bialystok weet te kwalificeren voor de play-offs van de Europa League, komt het mogelijk meteen een oude bekende tegen. In die play-offs wachten immers twee duels tegen de winnaar van het duel tussen het Oekraïense Mariupol en Girondins Bordeaux. De Franse club is de nieuwe werkgever van Samuel Kalu, die voor 8,3 miljoen plus bonussen werd overgenomen. (RN)