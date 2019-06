Exclusief voor abonnees Kalu (ex-AA Gent) stuikt in mekaar op training 22 juni 2019

Ex-Gent-aanvaller Samuel Kalu (21) is tijdens een training met de Nigeriaanse nationale ploeg in elkaar gestuikt. Dat bevestigt de Nigeriaanse voetbalbond (NFF). Zij hebben het over dehydratatie door de hoge temperaturen in Egypte. Andere berichten hadden het over een hartaanval. De speler van Bordeaux werd onmiddellijk afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Zijn toestand zou stabiel zijn. "Ze hebben ons verzekerd dat het beter met hem gaat", aldus de NFF. (ABD)