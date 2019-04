Exclusief voor abonnees Kalme dag in Walibi? Dan betaal je minder 05 april 2019

00u00 0

Een nieuwe dag, een nieuwe prijs voor een dagje in pretpark Walibi. Bezoekers zullen voortaan op de website zien dat online tickets per dag van prijs verschillen. De schommeling hangt af van de drukte voor een bepaalde periode. Wie zijn tickets online aankoopt, en zijn bezoek minimaal drie dagen op voorhand inplant, kan dus flink wat euro's uitsparen. Op dagen dat het park minder bezoekers verwacht - dus niet in de paasvakantie - gaat de prijs omlaag. Is het een drukke dag, dan betaalt de bezoeker de normale toegangsprijs (vanaf 35 euro voor één volwassene). De prijzen aan de kassa blijven onveranderd (vanaf 34,5 euro). In de luchtvaartsector zijn consumenten al jaren bekend met schommelende prijzen. Walibi Belgium past het principe nu ook toe op de pretparksector, klinkt het. In de Nederlandse pretparken bestaat het systeem al sinds vorig jaar.

