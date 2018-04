Kalkproducent moet van water Rochefort blijven 06 april 2018

De trappistenpaters van de abdij in Rochefort hebben een rechtszaak gewonnen zodat ze de smaak van hun bier kunnen vrijwaren. De Raad van State heeft immers de vergunning geschorst waarmee de grootste kalkproducent ter wereld vlak bij hun klooster een groeve wilde uitdiepen om nieuwe watervoorraden aan te boren. De Waalse monniken vreesden dat de smaak van het water, en daarmee dat van hun bier, zou worden aangetast door de boringen van de Belgische multinational Lhoist. Dat bedrijf was al aan de voorbereidingen begonnen, maar moet het werk nu staken. Volgens Lhoist staan er honderden banen op het spel en is er geen risico voor het bier. Rochefort is een van de elf trappistenbrouwerijen ter wereld, waarvan er zes in België staan en twee in Nederland.

